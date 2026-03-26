Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за февраль 2026 года инфляция повысилась на 0,93% к январю. Об этом сообщает Отделение — Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка РФ.

Годовая инфляция в регионе практически не изменилась и составила 6,60% в феврале после 6,56% — в январе.

Напомним, в январе 2026 года инфляция повысилась на 1,74% по сравнению с предыдущим месяцем.

Продовольственные товары

Среди продуктов питания сильнее всего за февраль подорожали яйца (+9,36%), также несколько подорожала плодоовощная продукция (+2,81%) и услуги общественного питания (+0,97%). При этом стали чуть дешевле макароны и крупы (-0,97%), молочная продукция (-0,25%), а также чай, кофе и какао (-0,22%).

Непродовольственные товары

Среди товаров больше всего цены выросли на смартфоны (+2,76%), печатные издания (+1,70%) и мебель (+1,60%). В то же время подешевели бытовая техника (-1,82%), парфюмерия и косметика (-1,10%), обувь (-0,99%).

Услуги

Значительнее всего за месяц подорожали услуги. Среди них отмечается рост цен на услуги зарубежного туризма (+14,71%). Это обусловлено сезонным ростом спроса на путевки по отдельным туристическим направлениям. Помимо туризма подорожали услуги пассажирского транспорта (+2,60%). При этом наблюдается снижение цен на санаторно-оздоровительные услуги (-2,59%) и телекоммуникационные услуги (-0,52%).

Отмечается, что цены в Удмуртии в феврале выросли больше, чем в целом по стране. При этом годовая инфляция стабильно остаётся чуть выше: 6,60% в Удмуртии против 5,91% — в целом в России.

«Чтобы годовая инфляция продолжала устойчиво замедляться, общий спрос в экономике должен сближаться с возможностями предложения. Этому способствует политика Банка России. По прогнозу, инфляция в 2026 году опустится до 4,5–5,5%, в 2027 году достигнет 4% и стабилизируется на цели в дальнейшем», — говорят в Банке России.