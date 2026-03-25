Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 2025 год оборот малых предприятий составил 378,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 244,3 млрд рублей, при этом товаров несобственного производства — на 133,9 млрд рублей.

Больше всего малых предприятий работает в сфере торговли, ремонта авто и мотоциклов (33,6%), далее идут промышленность (29,4%) и прочие виды деятельности (22,7%).

Самые высокие среднемесячные зарплаты за 2025 год среди малых предприятий оказались в области информации и связи (126,5 тыс. рублей), здравоохранения и социальных услуг (120,9 тыс. рублей), профессиональной, научной и технической деятельности (97,5 тыс. рублей).

Напомним, ранее «Сусанин» писал, что количество субъектов малого и среднего бизнеса в Удмуртии превысило 76 тыс. единиц, увеличившись по итогам 2025 года на 5%.