Ижевск. Удмуртия. Состояние основных видов охотничьих ресурсов в Удмуртии стабильное, а показатели численности остаются на высоком уровне прошлых лет. Об этом сообщила и. о. министра природных ресурсов республики Роза Аснанова на своей странице «ВКонтакте».

С января по март сотрудники Минприроды и охотпользователи фиксировали следы животных на снегу и визуально отмечали встреченных птиц.

Мониторинг охватил охотничьи угодья и особо охраняемые природные территории регионального значения. Специалисты прошли более 950 маршрутов. Общая длина пройденных путей превысила 10 тыс. километров.

«Согласно данным мониторинга, динамика численности основных видов охотничьих ресурсов положительная и остается на прежнем высоком уровне», — рассказала Роза Аснанова.

Лидером по поголовью среди крупных зверей стал лось — учётчики зафиксировали 19 100 особей.

Результаты учёта по остальным видам выглядят так:

кабан — 544 особи;

сибирская косуля — 330 особей;

рысь — 215;

волк — 40;

лисица — 3169;

лесная куница — 3303;

заяц-беляк — 29 024;

заяц-русак — 1082;

белка — 21 598;

глухарь — 9493;

тетерев — 76 076;

рябчик — 53 362;

горностай — 153;

куропатка — 7613;

хорь — 356.

Эти цифры станут опорой для расчётов лимитов и квот на сезон добычи. Также полученные сведения используют при планировании охранных рейдов и биотехнических мероприятий.

Животных, которые зимой находятся в спячке — медведь и барсук, — будут считать летом и осенью с применением других методик.

Напомним, во время «лесной переписи» в прошлом году в Удмуртии насчитали 223 рыси.