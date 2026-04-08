Ижевск. Удмуртия. Состояние основных видов охотничьих ресурсов в Удмуртии стабильное, а показатели численности остаются на высоком уровне прошлых лет. Об этом сообщила и. о. министра природных ресурсов республики Роза Аснанова на своей странице «ВКонтакте».
С января по март сотрудники Минприроды и охотпользователи фиксировали следы животных на снегу и визуально отмечали встреченных птиц.
Мониторинг охватил охотничьи угодья и особо охраняемые природные территории регионального значения. Специалисты прошли более 950 маршрутов. Общая длина пройденных путей превысила 10 тыс. километров.
«Согласно данным мониторинга, динамика численности основных видов охотничьих ресурсов положительная и остается на прежнем высоком уровне», — рассказала Роза Аснанова.
Лидером по поголовью среди крупных зверей стал лось — учётчики зафиксировали 19 100 особей.
Результаты учёта по остальным видам выглядят так:
кабан — 544 особи;
сибирская косуля — 330 особей;
рысь — 215;
волк — 40;
лисица — 3169;
лесная куница — 3303;
заяц-беляк — 29 024;
заяц-русак — 1082;
белка — 21 598;
глухарь — 9493;
тетерев — 76 076;
рябчик — 53 362;
горностай — 153;
куропатка — 7613;
хорь — 356.
Эти цифры станут опорой для расчётов лимитов и квот на сезон добычи. Также полученные сведения используют при планировании охранных рейдов и биотехнических мероприятий.
Животных, которые зимой находятся в спячке — медведь и барсук, — будут считать летом и осенью с применением других методик.
Напомним, во время «лесной переписи» в прошлом году в Удмуртии насчитали 223 рыси.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX