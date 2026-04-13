Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в число регионов, в которых снизилось потребление алкогольной продукции за последние 12 месяцев. Об этом пишут РИА Новости.

В среднем по России потребление на март 2026 года составляет 7,78 литра чистого спирта на душу населения (в марте прошлого года показатель составлял 8,41 литра). При этом в 68 регионах потребление сократилось, а в 17, напротив, выросло (в статистике не учитываются новые субъекты РФ).

В Удмуртии количество потреблённого спирта за год сократилось на 2,5 литра. По этому показателю республика оказалась на восьмом месте среди других регионов. Отмечается, что больше всего потребление алкоголя сократилось в соседних Пермском крае (- 3,8 литра), Кировской области (-3,6 литра), а также Пензенской области (-3,2 литра).

«Больше всего пьют алкоголя в Ненецком АО — за последние 12 месяцев там было выпито 18,2 литра на душу населения, а меньше всего — в Чечне, где потребление составило лишь 0,02 литра», — говорится в сообщении.