Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь 2026 года количество выданных автокредитов сократилось на 51,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В январе жители республики взяли лишь 980 автокредитов, для сравнения, в декабре прошлого года было выдано 2010 кредитов на авто. Таким образом Удмуртия оказалась на пятом месте среди регионов с самым значительным сокращением автокредитования.

Общее количество выданных в России кредитов на новые и подержанные авто в январе составило 51,8 тыс. единиц, сократившись за месяц на 45,9%. Также на 47,2% уменьшился и сам объём займов — до 74,9 млрд рублей (в декабре 2025 года — 141,8 млрд рублей).

«В январе выдача автокредитов существенно сократилась. Помимо сезонного фактора, это также свидетельствует о резком охлаждении спроса на автокредиты по причине прошедшего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, общего роста цен на автомобили, и сокращения акций и скидок со стороны автопроизводителей и автодилеров», — сообщает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.