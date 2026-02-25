Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Экстремальные трюки и полёты под куполом: калейдоскоп счастья и адреналина в цирке Ижевска Лонгрид Ижевск урбанизированный Лонгрид Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид

Резкое сокращение количества выданных автокредитов зафиксировали в Удмуртии в январе

14:21, 25 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Резкое сокращение количества выданных автокредитов зафиксировали в Удмуртии в январе
14:21, 25 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобили\n#автокредиты\n#деньги\n#банки\n#статистика
Источник фото: ИИ
123
0

Помимо сезонного фактора это также может говорить об охлаждении спроса.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за январь 2026 года количество выданных автокредитов сократилось на 51,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В январе жители республики взяли лишь 980 автокредитов, для сравнения, в декабре прошлого года было выдано 2010 кредитов на авто. Таким образом Удмуртия оказалась на пятом месте среди регионов с самым значительным сокращением автокредитования.

Общее количество выданных в России кредитов на новые и подержанные авто в январе составило 51,8 тыс. единиц, сократившись за месяц на 45,9%. Также на 47,2% уменьшился и сам объём займов — до 74,9 млрд рублей (в декабре 2025 года — 141,8 млрд рублей).

«В январе выдача автокредитов существенно сократилась. Помимо сезонного фактора, это также свидетельствует о резком охлаждении спроса на автокредиты по причине прошедшего повышения утилизационного сбора, высоких процентных ставок, общего роста цен на автомобили, и сокращения акций и скидок со стороны автопроизводителей и автодилеров», — сообщает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

14:21, 25 февраля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
123
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобили\n#автокредиты\n#деньги\n#банки\n#статистика