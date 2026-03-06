Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла топ-30 регионов России по гендерному равенству на рынке труда по оценкам учёных из Высшей школы экономики. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Учёные на основе свежих данных Росстата и Роструда за 2023 год (публикуются раз в два года) проанализировали рынок труда в России и составили рейтинг регионов по индексу гендерного паритета. Исследователи рассматривали три блока: гендерный паритет в занятости, гендерный паритета в экономических возможностях и гендерный паритет в распределении по рабочим местам.

По итогам Удмуртия оказалась на 29 месте среди всех регионов России с индексом 0,563, разделив соседние строчки с Нижегородской областью (0,564) и Пермским краем (0,561).

«Первое место в России заняла Республика Ингушетия. Рассчитанный экспертами НИУ ВШЭ индекс гендерного паритета в регионе составил 0,769. Вторая позиция у Москвы (0,743), третья — у Чеченской Республики (0,715). В пятерку лучших также вошли г. Санкт-Петербург (0,655) и Ямало-Ненецкий АО (0,645)», — говорится в сообщении.

Проректор НИУ ВШЭ Сергей Рощин отметил, что в регионах с невысокими доходами зарплатное равенство как правило выше.

«Общий размер зарплат всех работников небольшой, зарплаты снизу ограничены минимальным размером оплаты труда и женщины и мужчины часто получают примерно одинаковые суммы. В регионах с более высоким уровнем зарплат есть возможности для большего зарплатного неравенства», — рассказал он.

При этом, эксперты предполагают, что в связи с ростом зарплат в 2024–2025 годах гендерное неравенство в регионах с низким уровнем заработных плат увеличится.