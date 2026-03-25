Ижевск. Удмуртия. Опрос среди ижевских компаний установил, на какие профессии могут не взять из-за наличия татуировок. Об этом сообщает сервис по поиску работы «SuperJob» (с англ. — СуперРабота) со ссылкой на собственное исследование.

Несмотря на то что наличие татуировок не может быть формальным юридическим основанием для отказа в приеме на работу, в ряде профессиональных сфер сохраняются негласные корпоративные стандарты внешности. Так, 13% рекрутеров признались, что отказывали кандидатам именно из-за татуировок.

«Судя по комментариям представителей компаний, из-за наличия крупных или многочисленных татуировок отказ получали претенденты на позиции хостес, секретарей, администраторов клиник, эйчаров, приемщиков заказов, снабженцев, продавцов-консультантов косметики, фармацевтов, медицинских сестер и руководителей различного уровня», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что 86% опрошенных компаний ни разу не отказывали соискателю по этой причине.

В целом опрос показал, что 25% ижевчан хорошо относятся к татуировкам, 42% — отрицательно. При этом симпатия к татуировкам выше у женщин (30%), чем у мужчин (21%), а также у молодежи до 25 лет (53%).

12% опрошенных готовы сделать татуировку, среди молодежи таких больше — 30%. При этом среди людей, у которых уже есть тату, 47% респондентов признались, что хотят добавить новые.