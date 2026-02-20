Ижевск. Удмуртия. Вернули деньги работникам, наказали нерадивых начальников и разбирались с трагедиями на производстве — руководитель Гострудинспекции в Удмуртии Светлана Шекунова рассказала об итогах работы ведомства в 2025 году.

Главный финансовый итог работы инспекции — более 29 млн рублей задержанной зарплаты, которые выплатили сотрудникам. Свои деньги дождались 593 человека. Всего же ведомство помогло восстановить права 2,5 тыс. граждан. Кого-то незаконно уволили, кому-то не доплатили при расчёте, а кому-то — помогли снять дисциплинарное взыскание.

За нарушения закона наказали больше 1,5 тыс. должностных лиц и компаний. Сумма штрафов превысила 10 млн рублей. Восемь уголовных дел возбудили за долги по зарплате (когда плату не выдавали больше двух месяцев), ещё три — за причинение тяжкого вреда здоровью на работе.

Самая популярная тема для жалоб — деньги. В инспекцию поступило около 3 тыс. обращений, 28% на горячую линию (а их было около 2 тысяч) касалась именно оплаты труда. На личных приёмах 39% вопросов тоже были о зарплате.

Показательная история произошла на личном приёме. Пришли двое молодых людей, 27 и 31 года. Один работал неофициально, второй — официально, но попал под сокращение. Его уведомили, предложили выплаты, но потом попросили поработать ещё три недели, пообещав заплатить позже. В итоге уволили без копейки. Доказать ничего нельзя, потому что трудовой договор ему не дали.

В 2025 году инспекторы расследовали 122 несчастных случая. 64 из них — тяжелые, 48 закончились смертью работников. Чаще всего люди гибли и получали увечья на стройках и производствах.

Главная причина смертей — падение с высоты. На втором месте — травмы от движущихся деталей станков и механизмов. Основная вина работодателей: не выдали каски и спецодежду, не научили технике безопасности и не проверили здоровье сотрудника.

Жуткие примеры из отчёта:

Осколок в груди. Работник чистил шлифовальную машину. Круг разорвало, его часть отлетела в грудь. Частичная ампутация легкого. Выяснилось: защитный кожух не опустили, сотрудника не обучили, средства индивидуальной защиты не выдали.

Пищевое производство. Начальник отправил работника снимать плафоны с потолка высотой три метра. Ни страховки, ни навыков. Результат — падение, перелом черепа, позвоночника и травма мозга. У пострадавшего двое детей.

Падение в траншею. Рабочий шёл по стройплощадке и упал в котлован глубиной 3,7 метра. Причина — грунт обвалился. Стены котлована никто не укрепил.

Один из самых громких случаев прошлых лет. В одном из северных районов погиб работник. Прокуратура подала иск о компенсации морального вреда его семье на 6,5 млн рублей. Работодатель пытался оспорить сумму. В итоге суд обязал компанию выплатить иждивенцам погибшего 8,5 млн рублей. Это рекордная сумма для России.

Одна из истории закончилась хэппи-эндом. На предприятии нашли долг в 1,2 млн рублей перед десятью сотрудниками. Уговоры не помогли. Тогда инспекторы выдали приказ на принудительное взыскание и отправили его приставам. Итог: люди получили свои деньги.

«Проверочные мероприятия были в октябре, в ноябре — оформлены документы на принудительного взыскание, ну и всё состоялось 26 декабря. Поэтому это приятные сюрпризы, которые с нашей помощью, с помощью инспекторов, которые работают в инспекции, они случаются. Здесь хотела просто проиллюстрировать то, что бывают меры добровольного устранения нарушения, И они всегда приятны», — рассказала Светлана Шекунова.