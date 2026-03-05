Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в январе 2026 года средний срок, за который жители погашают потребительский кредит, вырос до 2,2 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов.

При этом год назад срок расплаты по потребкредиту составлял 1,9 года, увеличившись за это время на 15,8%.

Отмечается, что в целом по России средний срок потребительского кредита также составил 2,2 года, как в Удмуртии.

Наибольший средний срок выданных потребкредитов оказался в Санкт-Петербурге (2,51 года), Республике Татарстан (2,41 года) и Краснодарском крае (2,40 года). Для сравнения, Удмуртия находится на 17 месте в рейтинге. При этом самый непродолжительный срок кредитов был в Якутии (1,89 года), Нижегородской (2,08 года), Кемеровской (2,08 года) и Иркутской (2,08 года) областях.

Напомним, ранее сообщалось, что почти 200 тыс. жителей Удмуртии установили самозапрет на кредиты.