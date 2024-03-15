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Член избирательной комиссии попыталась испортить бюллетени в Ижевске

21:00, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Член избирательной комиссии попыталась испортить бюллетени в Ижевске
21:00, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
671
0
#выборы президента 2024\n#Удмуртия\n#Ижевск
Фото: тг-канал "Выборы Удмуртии"
671
0

Она хотела залить комплекс обработки бюллетеней зеленкой.

Ижевск. Удмуртия. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса попыталась залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней на участке 2/21 Ленинского района Ижевска. Об этом сообщили в Избиркоме Удмуртии.

Операторы КОИБ быстро среагировали и спасли бюллетени избирателей.

Дежурящий сотрудник МВД принял все необходимые меры. Участковая комиссия завершила голосование в штатном режиме.

Напомним, больше инцидентов на избирательных участках в Удмуртии не было. Также на фоне провокаций в других регионах страны в Удмуртии усилили охрану ящиков для голосования.

21:00, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
671
0
#выборы президента 2024\n#Удмуртия\n#Ижевск