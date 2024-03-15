Член избирательной комиссии попыталась испортить бюллетени в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Член избирательной комиссии с правом решающего голоса попыталась залить зеленкой комплекс обработки бюллетеней на участке 2/21 Ленинского района Ижевска. Об этом сообщили в Избиркоме Удмуртии.

Операторы КОИБ быстро среагировали и спасли бюллетени избирателей.

Дежурящий сотрудник МВД принял все необходимые меры. Участковая комиссия завершила голосование в штатном режиме.

Напомним, больше инцидентов на избирательных участках в Удмуртии не было. Также на фоне провокаций в других регионах страны в Удмуртии усилили охрану ящиков для голосования.