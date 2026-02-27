Ижевск. Удмуртия. Производимые на Ижевском автозаводе автомобили «Лада Ларгус» заняли первое место в классе «В» рейтинга ликвидности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия со ссылкой на Автостат.

Ежегодный рейтинг ликвидности автомобилей Residual value (с англ. Остаточная стоимость) показывает, насколько ликвиден тот или иной автомобиль, а также насколько он теряет или приобретает в стоимости спустя три года после покупки.

В результате Лада Ларгус показала результат в 111%, обогнав другие машины класса «В». Следующие три строчки также оказались за машинами «Лада».

«На втором месте — Лада Веста, которая, согласно рейтингу, оценивается на вторичном рынке в 103,5% от первоначальной цены. Бестселлер Лада Гранта занял третью позицию и показал результат 93,5%», — говорится в сообщении.

Помимо этого, в сегменте SUV B-класса лидируют автомобили Лада Нива Тревел с результатом 92,8%. На втором месте — Лада Нива Легенд с итогом 92%.