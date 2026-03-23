Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2025 году отраслью с наибольшей средней зарплатой стало производство компьютеров, электронных и оптических изделий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на собственное исследование.

Средняя зарплата в ведущей отрасли составила 119 тыс. рублей. По этому показателю Удмуртия оказалась на 48 месте среди регионов России.

Наибольшая средняя зарплата зафиксирована в сфере добычи нефти и газа в Сахалинской области — 328 тыс. рублей в месяц. Второй в списке идёт Москва с зарплатой в 310 тыс. рублей в сфере финансовых услуг. В тройке также Амурская область, где в отрасли химической промышленности зарабатывают 286 тыс. рублей.

При этом наименьшие зарплаты зафиксированы в Чечне (68 тыс. рублей в сфере сухопутного транспорта), Кабардино-Балкарской Республике (67 тыс. рублей) и Ингушетии (61 тыс. рублей) — на государственных должностях.

Отмечается, что добыча полезных ископаемых является ведущей отраслью по зарплатам в 18 регионах России, на втором месте ИТ — в 16 регионах, тройку замыкает отрасль «Финансовые услуги» — в 14 регионах она является самой доходной.