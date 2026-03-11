Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в декабре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 101 962 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По этому показателю Удмуртия находится на пятом месте среди регионов ПФО, уступая Самарской (102 585 рублей) и Нижегородской (108 460 рублей) областям, Пермскому краю (113 362 рублей) и Республике Татарстан (121 006 рублей).

Отмечается, что за год оплата труда работников в Удмуртии увеличилась на 14,6%. Однако, если учесть инфляцию, то реальная заработная плата выросла лишь на 7,8%.

В декабре 2025 среднесписочная численность работников организаций составила 450,9 тыс. человек, из которых 75,2% приходится на крупные и средние предприятия.

Напомним, самые высокие зарплаты в 2025 году оказались в сфере добычи, ИТ и финансов.