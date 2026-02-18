Закрыть
34 случая заболевания «мышиной лихорадкой» зарегистрировали в Удмуртии в первый месяц 2026 года

13:03, 18 февраля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#статистика\n#ГЛПС
Источник фото: ИИ
В аналогичный период 2025 года было 26 случаев.

Ижевск. Удмуртия. В первый месяц 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 34 случая заболевания геморрагической лихорадкой. 

В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что нынешний показатель заболеваемости держится на уровне прошлого года: в аналогичный период 2025 года было 26 случаев. 

Очаги наблюдаются сразу на 12 территориях республики: в десятке сельских районов (в Балезинском, Вавожском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Сюмсинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском), а также в двух городах — Ижевске и Воткинске.

Хуже всего ситуация сложилась в трёх районах. Антилидеры по числу заболевших — Киясовский, Кизнерский и Сюмсинский районы. 

Напомним, за 2025 год в Удмуртии зарегистрировали 567 случаев заболевания геморрагической лихорадкой. 

