Ижевск. Удмуртия. В первый месяц 2026 года в Удмуртии зарегистрировали 34 случая заболевания геморрагической лихорадкой.

В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что нынешний показатель заболеваемости держится на уровне прошлого года: в аналогичный период 2025 года было 26 случаев.

Очаги наблюдаются сразу на 12 территориях республики: в десятке сельских районов (в Балезинском, Вавожском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Киясовском, Малопургинском, Сюмсинском, Шарканском, Якшур-Бодьинском), а также в двух городах — Ижевске и Воткинске.

Хуже всего ситуация сложилась в трёх районах. Антилидеры по числу заболевших — Киясовский, Кизнерский и Сюмсинский районы.

Напомним, за 2025 год в Удмуртии зарегистрировали 567 случаев заболевания геморрагической лихорадкой.