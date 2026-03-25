Удмуртия стала одним из регионов, где в феврале 2026 года вырос средний размер автокредита

09:50, 25 марта, 2026
Максим Александров
Удмуртия стала одним из регионов, где в феврале 2026 года вырос средний размер автокредита
09:50, 25 марта, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#статистика\n#автокредиты
Источник фото: ИА «Сусанин»
167
0

Он увеличился на 29,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Ижевск. Удмуртия. В феврале 2026 года средний размер автокредита в Удмуртии вырос на 29,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.  

Республика вошла в пятерку регионов с самой резкой динамикой среди лидеров автокредитования. Впереди только Белгородская область (+38,6%), Самарская область (+36,2%), Москва (+32,7%) и Саратовская область (+30,5%).

Скромнее всего сумма займа на покупку машины увеличилась в Красноярском крае (+14,7%), Пермском крае (+16,2%) и Кемеровской области (+18,4%).

В целом в феврале средний размер выданных автокредитов составил 1,52 млн рублей.

09:50, 25 марта, 2026
Максим Александров
167
0
#Удмуртия\n#статистика\n#автокредиты