Ижевск. Удмуртия. В феврале 2026 года средний размер автокредита в Удмуртии вырос на 29,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба НБКИ.

Республика вошла в пятерку регионов с самой резкой динамикой среди лидеров автокредитования. Впереди только Белгородская область (+38,6%), Самарская область (+36,2%), Москва (+32,7%) и Саратовская область (+30,5%).

Скромнее всего сумма займа на покупку машины увеличилась в Красноярском крае (+14,7%), Пермском крае (+16,2%) и Кемеровской области (+18,4%).

В целом в феврале средний размер выданных автокредитов составил 1,52 млн рублей.