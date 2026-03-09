Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в январе 2026 года оборот общественного питания составил 2,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

По сравнению с январём 2025 года, оборот вырос на 12,8% в сопоставимых ценах.

Оборот оптовой и розничной торговли в январе составил 42 млрд рублей и 40,5 млрд рублей соответственно.

В товарной массе торговля оптом увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом оборот товаров на 61,3% формировался за счёт малого бизнеса.

Товарооборот в рознице увеличился на 6,4% в сопоставимых ценах по сравнению с 2025 годом.

Напомним, ранее сообщалось, что жители Удмуртии в 2025 году потратили на алкоголь 29,7 млрд рублей. При этом общее потребление алкоголя уменьшилось.