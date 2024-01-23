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18-летняя девушка погибла в столкновении легковушки и грузовика в Якшур-Бодьинском районе

14:35, 23 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
18-летняя девушка погибла в столкновении легковушки и грузовика в Якшур-Бодьинском районе
14:35, 23 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
146
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Погибшая девушка находилась на пассажирском сиденье Nissan Note.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии произошло смертельное ДТП с участием легковушки и грузовика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла около 11:00. По предварительным данным, находившаяся за рулём автомобиля Nissan Note 47-летняя женщина не справилась с управлением и вылетела на встречку, где произошло столкновение с автомобилем Hino.

В результате удара погибла 18-летняя пассажирка легковушки. Женщину-водителя доставили в больницу. По факту трагедии проводится проверка.

14:35, 23 января, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
146
0
#Якшур-Бодья\n#Удмуртия\n#ДТП