Санинструктор из Удмуртии погиб на СВО

Сарапул. Удмуртия. Фельдшер из Удмуртии Роман Кулешов погиб на спецоперации. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, его жизнь оборвалась 17 декабря 2023 года.

Родился Роман Александрович Кулешов в 1983 году. После окончания школы поступил в Сарапульское медицинское училище, которое окончил в 2002 году по специальности фельдшер. Сразу же начал свою трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи.

В ноябре 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ, отправился на СВО в качестве добровольца для оказания помощи бойцам. Он был командиром группы эвакуации раненых, старшим санинструктором.

Погиб, попав под массированный артиллерийский обстрел. Посмертно представлен к ордену Мужества.