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Санинструктор из Удмуртии погиб на СВО

12:40, 12 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Санинструктор из Удмуртии погиб на СВО
12:40, 12 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
375
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация
Фото: пресс-служба Минздрава УР
375
0

Более 20 лет назад Роман Кулешов начал работать фельдшером скорой, а в ноябре 2023 отправился на спецоперацию оказывать помощь бойцам.

Сарапул. Удмуртия. Фельдшер из Удмуртии Роман Кулешов погиб на спецоперации. Как сообщила пресс-служба Минздрава республики, его жизнь оборвалась 17 декабря 2023 года.

Родился Роман Александрович Кулешов в 1983 году. После окончания школы поступил в Сарапульское медицинское училище, которое окончил в 2002 году по специальности фельдшер. Сразу же начал свою трудовую деятельность фельдшером скорой медицинской помощи.

В ноябре 2023 года он подписал контракт с Министерством обороны РФ, отправился на СВО в качестве добровольца для оказания помощи бойцам. Он был командиром группы эвакуации раненых, старшим санинструктором.

Погиб, попав под массированный артиллерийский обстрел. Посмертно представлен к ордену Мужества.

12:40, 12 января, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
375
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#СВО\n#спецоперация