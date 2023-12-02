Памятник воинам-интернационалистам открыли в удмуртском селе Светлое

Светлое. Удмуртия. В селе Светлое Воткинского района Удмуртии торжественно открыли памятник воинам-интернационалистам. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Памятник установили на площадке перед Светлянским сельским культурным центром в знак благодарности землякам, исполнявшим и исполняющим гражданский долг в локальных войнах.

Митинг «Живая память» в день открытия мемориала посвятили солдатам, исполнявшим воинский долг в Афганской и Чеченской войнах, участникам специальной военной операции.

Напомним, в Кизнере открыли памятник погибшим на СВО.