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Памятник воинам-интернационалистам открыли в удмуртском селе Светлое

14:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
Памятник воинам-интернационалистам открыли в удмуртском селе Светлое
14:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
158
0
#Воткинский район\n#памятники\n#ветераны\n#спецоперация\n#воинский мемориал
Фото: пресс-служба администрации Воткинского района УР
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Его установили рядом с сельским культурным центром.

Светлое. Удмуртия. В селе Светлое Воткинского района Удмуртии торжественно открыли памятник воинам-интернационалистам. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Памятник установили на площадке перед Светлянским сельским культурным центром в знак благодарности землякам, исполнявшим и исполняющим гражданский долг в локальных войнах.

Митинг «Живая память» в день открытия мемориала посвятили солдатам, исполнявшим воинский долг в Афганской и Чеченской войнах, участникам специальной военной операции.

Напомним, в Кизнере открыли памятник погибшим на СВО.

14:30, 02 декабря, 2023
Дмитрий Стрелков
журналист
158
0
#Воткинский район\n#памятники\n#ветераны\n#спецоперация\n#воинский мемориал