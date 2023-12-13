Хор «Отрада» из Воткинского района выиграл фестиваль ветеранских хоров в Чайковском

Чайковский. Пермский край. Хор ветеранов «Отрада» из поселка Новый Воткинского района победил на фестивале ветеранских хоров «С песней по жизни» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинского района.

Финальный этап открытого муниципального конкурса прошел 8 декабря в Чайковском. Между собой в вокале соревновались 13 хоров первичных ветеранских организаций Чайковского городского округа и соседних регионов.

Все этапы состязания отличались по тематике. В финале исполнителям нужно было спеть песню, посвященную Дню героев Отечества. Отмечается, что жюри и зрители высоко оценили выступление народного хора ветеранов «Отрада». В результате певцам вручили диплом за первое место и кубок фестиваля.