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Хор «Отрада» из Воткинского района выиграл фестиваль ветеранских хоров в Чайковском

10:00, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
Хор «Отрада» из Воткинского района выиграл фестиваль ветеранских хоров в Чайковском
10:00, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Воткинск\n#хор\n#победа\n#ветераны\n#песня
Фото: пресс-служба администрации Воткинского района
121
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Победителям вручили кубок.

Чайковский. Пермский край. Хор ветеранов «Отрада» из поселка Новый Воткинского района победил на фестивале ветеранских хоров «С песней по жизни» (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинского района.  

Финальный этап открытого муниципального конкурса прошел 8 декабря в Чайковском. Между собой в вокале соревновались 13 хоров первичных ветеранских организаций Чайковского городского округа и соседних регионов.

Все этапы состязания отличались по тематике. В финале исполнителям нужно было спеть песню, посвященную Дню героев Отечества. Отмечается, что жюри и зрители высоко оценили выступление народного хора ветеранов «Отрада». В результате певцам вручили диплом за первое место и кубок фестиваля. 

10:00, 13 декабря, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
121
0
#Воткинск\n#хор\n#победа\n#ветераны\n#песня