За два дня Ижевский аэропорт дважды объявлял о закрытии на время очистки взлётной полосы от снега

Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт в настоящий момент работает, ориентируясь на фактическую погоду. За период сильного снегопадов воздушная гавань дважды объявляла о закрытии. Об этом сообщили премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

Жителей и гостей республики предупреждают о возможных задержках авиарейсов. По мере необходимости требуется очистка взлётной полосы от снега и противообледенительная обработка самолётов.

Таким образом, вчера аэропорт закрывался на 1,5 часа, а сегодня на 2,5 часа.