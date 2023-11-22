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За два дня Ижевский аэропорт дважды объявлял о закрытии на время очистки взлётной полосы от снега

14:00, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
За два дня Ижевский аэропорт дважды объявлял о закрытии на время очистки взлётной полосы от снега
14:00, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт
Фото: ИА «Сусанин»
2131
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В настоящий момент возможны задержки рейсов.

Ижевск. Удмуртия. Ижевский аэропорт в настоящий момент работает, ориентируясь на фактическую погоду. За период сильного снегопадов воздушная гавань дважды объявляла о закрытии. Об этом сообщили премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

Жителей и гостей республики предупреждают о возможных задержках авиарейсов. По мере необходимости требуется очистка взлётной полосы от снега и противообледенительная обработка самолётов.

Таким образом, вчера аэропорт закрывался на 1,5 часа, а сегодня на 2,5 часа.

14:00, 22 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2131
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#аэропорт