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Авиакомпания RedWings с 5 июля отменит рейсы из Ижевска в Минеральные Воды и обратно

14:20, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Авиакомпания RedWings с 5 июля отменит рейсы из Ижевска в Минеральные Воды и обратно
14:20, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижавиа\n#аэропорт
Фото: arzik2
100
0

Рейсы отменяются по техническим причинам.

Ижевск. Удмуртия. В ижевском аэропорту с 5 июля отменят рейсы Ижевск – Минеральные Воды – Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Ижавиа.

Авиакомпания RedWings по техническим причинам временно отменяет перелеты.

Вернуть билеты можно по месту покупки, а также через официальный сайт перевозчика. Задать дополнительные вопросы можно круглосуточному номеру контакт-центра +7 (495) 212-12-51 или через форму обратной связи на сайте RedWings.

Кроме того, руководитель Ижавиа Александр Синельников добавил, что рейсы в Екатеринбург планируют сохранить. Выполнять их будет Ижавиа.

Напомним, авиакомпания RedWings начала свою работу в аэропорту Ижевска в конце марта.

14:20, 25 июня, 2024
Михей Кузнецов
журналист
100
0
#Ижавиа\n#аэропорт