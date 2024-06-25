Авиакомпания RedWings с 5 июля отменит рейсы из Ижевска в Минеральные Воды и обратно

Ижевск. Удмуртия. В ижевском аэропорту с 5 июля отменят рейсы Ижевск – Минеральные Воды – Ижевск. Об этом сообщает пресс-служба Ижавиа.

Авиакомпания RedWings по техническим причинам временно отменяет перелеты.

Вернуть билеты можно по месту покупки, а также через официальный сайт перевозчика. Задать дополнительные вопросы можно круглосуточному номеру контакт-центра +7 (495) 212-12-51 или через форму обратной связи на сайте RedWings.

Кроме того, руководитель Ижавиа Александр Синельников добавил, что рейсы в Екатеринбург планируют сохранить. Выполнять их будет Ижавиа.

Напомним, авиакомпания RedWings начала свою работу в аэропорту Ижевска в конце марта.