Новый терминал аэропорта Ижевска готов на 50%

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске уже выполнено 50% работ по строительству нового терминала аэропорта. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В настоящий момент стройка идет по графику. Из 118 бетонных опор возведено 86. На минус первом этаже закрыт тепловой контур, ведутся отделочные работы, также специалисты прокладывают внутренние инженерные системы и монтируют индивидуальный тепловой пункт.

На первом этаже строители проводят подготовку к формированию теплового контура. Также на объекте возводятся бетонные конструкции для размещения крыши. Металлические детали уже начали поступать, в результате чего рабочие собрали первую секцию кровли. Оставшиеся конструкции пока в пути.

В планах полностью закончить формирование теплового контура в мае 2024 года, а также с апреля по май строители будут работать над фасадом объекта. Финальные работы над внешним видом терминала проведут в сентябре.

Для работы аэропорта заказано всё необходимое оборудование. На складе уже хранятся телетрапы — рукава, по которым прямо из здания люди смогут пройти в самолет, и интроскопы — устройства для досмотра при входе в здание. А также уже готовы лифты, в дизайн которых включили национальные мотивы.

Напомним, что открыть новый терминал аэропорта Ижевска планируется в сентябре 2024 года.