В День трезвости в Ижевске выявили 6 нарушений запрета продажи алкоголя

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 сентября в День трезвости обнаружены 6 нарушений алкогольного законодательства. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв.

Во время дневных рейдов специалисты зафиксировали продажу алкоголя на улицах: Союзной, 161; Буммашевской, 86; Воткинском шоссе 34 Б; Ворошилова, 115; Пастухова, 55 и на остановке общественного транспорта «Промышленная» на улице Орджоникидзе, 16.

В городе уже проверено 70 торговых объектов. Нарушений правил розничной продажи алкоголя в точках, расположенных в многоквартирных жилых домах, не установлено.

«В случае наличия сведений о нарушениях продажи алкоголя прошу проинформировать в ВК или Телеграм-канал. Все сообщения отработаем в оперативном порядке!», — заявил Виктор Лашкарёв.