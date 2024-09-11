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В День трезвости в Ижевске выявили 6 нарушений запрета продажи алкоголя

16:35, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В День трезвости в Ижевске выявили 6 нарушений запрета продажи алкоголя
16:35, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения\n#алкоголь
Фото: скриншот видео Виктора Лашкарёва
57
0

Уже проверено 70 торговых точек.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 11 сентября в День трезвости обнаружены 6 нарушений алкогольного законодательства. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарёв. 

Во время дневных рейдов специалисты зафиксировали продажу алкоголя на улицах: Союзной, 161; Буммашевской, 86; Воткинском шоссе 34 Б; Ворошилова, 115; Пастухова, 55 и на остановке общественного транспорта «Промышленная» на улице Орджоникидзе, 16. 

В городе уже проверено 70 торговых объектов. Нарушений правил розничной продажи алкоголя в точках, расположенных в многоквартирных жилых домах, не установлено. 

«В случае наличия сведений о нарушениях продажи алкоголя прошу проинформировать в ВК или Телеграм-канал. Все сообщения отработаем в оперативном порядке!», — заявил Виктор Лашкарёв. 

16:35, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения\n#алкоголь