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В трёх школах Удмуртии приостановили работу столовых из-за некачественной воды

13:50, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В трёх школах Удмуртии приостановили работу столовых из-за некачественной воды
13:50, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Балезинский район\n#Удмуртия\n#проверка школы\n#вода\n#нарушения\n#столовая
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Они продолжат свою деятельность через 30 дней.

Балезино. Удмуртия. Из-за некачественной воды в трёх школах Удмуртии приостановили работу пищеблоков и столовых. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии. 

Во время внеплановой выездной проверки сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воды из пищеблока и обеденного зала Люкской средней школы, из пищеблока и столовой Пыбьинской школы и из структурного подразделения дошкольной группы Исаковской школы. Исследования показали, что вода не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Отмечается, что такая вода может привести к массовым инфекционным заболеваниям. 

Данные факты свидетельствуют, что учебные заведения не приняли зависящие от них меры по обеспечению качества и безопасности питьевой воды, что является административным нарушением. В результате Балезинский районный суд Удмуртии приостановил деятельность пищеблоков и столовых Люкской, Пыбьинской и Исаковской школ на 30 дней.  

13:50, 18 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
100
0
#Балезинский район\n#Удмуртия\n#проверка школы\n#вода\n#нарушения\n#столовая