В трёх школах Удмуртии приостановили работу столовых из-за некачественной воды

Балезино. Удмуртия. Из-за некачественной воды в трёх школах Удмуртии приостановили работу пищеблоков и столовых. Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Во время внеплановой выездной проверки сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии отобрали пробы воды из пищеблока и обеденного зала Люкской средней школы, из пищеблока и столовой Пыбьинской школы и из структурного подразделения дошкольной группы Исаковской школы. Исследования показали, что вода не соответствует гигиеническим требованиям по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Отмечается, что такая вода может привести к массовым инфекционным заболеваниям.

Данные факты свидетельствуют, что учебные заведения не приняли зависящие от них меры по обеспечению качества и безопасности питьевой воды, что является административным нарушением. В результате Балезинский районный суд Удмуртии приостановил деятельность пищеблоков и столовых Люкской, Пыбьинской и Исаковской школ на 30 дней.