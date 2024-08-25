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Нарушением прав жителей Можгинского района Удмуртии заинтересовался глава СК России

14:11, 25 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Нарушением прав жителей Можгинского района Удмуртии заинтересовался глава СК России
14:11, 25 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
351
0
#Удмуртия\n#Можгинский район\n#дороги\n#ремонт дорог\n#нарушения\n#права\n#проверка\n#Следственный комитет
Фото: sledcom.ru
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В деревню Малая Воложикья не могут проложить гравийку.

Малая Воложикья. Удмуртия. Жалобы жителей деревни Малая Воложикья Можгинского района Удмуртии на проблему с дорогой дошли до председателя Следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о нарушении прав жителей населенного пункта, передает пресс-служба СК РФ.

Ранее в социальных сетях появились посты о том, что, вопреки отчетам уполномоченных органов, работы по восстановлению гравийной дороги к Малой Воложикье фактически выполнены не были.

Управление Следственного комитета по Удмуртии организовало в связи с этим процессуальную проверку. 

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

14:11, 25 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
351
0
#Удмуртия\n#Можгинский район\n#дороги\n#ремонт дорог\n#нарушения\n#права\n#проверка\n#Следственный комитет