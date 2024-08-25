Нарушением прав жителей Можгинского района Удмуртии заинтересовался глава СК России

Малая Воложикья. Удмуртия. Жалобы жителей деревни Малая Воложикья Можгинского района Удмуртии на проблему с дорогой дошли до председателя Следственного комитета России. Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки информации о нарушении прав жителей населенного пункта, передает пресс-служба СК РФ.

Ранее в социальных сетях появились посты о том, что, вопреки отчетам уполномоченных органов, работы по восстановлению гравийной дороги к Малой Воложикье фактически выполнены не были.

Управление Следственного комитета по Удмуртии организовало в связи с этим процессуальную проверку.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Удмуртии Рустаму Тугушеву доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.