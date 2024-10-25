В 2024 году в Ижевске произошло 147 аварий с участием самокатчиков

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с начала 2024 года самокатчики попали в 147 аварий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Отмечается, что 68 участников ДТП получили травмы разной степени тяжести. Старший инспектор отдела Госавтоинспекции управления МВД России по Ижевску Вадим Монашев рассказал, что в городе наблюдается рост детского травматизма, когда на самокатах ездят несовершеннолетние.

«Одним из самых распространенных правонарушений остаются передвижение на самокате вдвоём и пересечение проезжей части не спешившись. Это административное правонарушение, которое может привести к ДТП», — заявил Вадим Монашев.

Сейчас в преддверии зимы услуги по прокату самокатов приостанавливаются.

Напомним, что в сентябре 2023 года в Ижевске внесли изменения в Правила благоустройства города, и самокаты запретили бросать где попало. А в июле 2024 года на местах для парковки электросамокатов начали наносить разметку.

В результате таких изменений в минувшем сезоне кикшеринг достаточно оперативно отрабатывал все заявки по устранению нарушений. Теперь зимой планируется тщательно отработать алгоритмы взаимодействия с бизнесом, учитывая опыт других городов.