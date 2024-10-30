Источник: ИА «Сусанин»
РАЗДЕЛЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ
После использования многие потребители зачастую просто выбрасывают упаковку в общую мульду. По привычке, не задумываясь о глобальных последствиях для экологической системы. При этом, по экспертной оценке ученых-химиков, приблизительный возраст разложения полиэтилентерефталата в природе составляет не менее 500 лет. В России раздельный сбор бытовых отходов пока еще не стал нормой коммунальной культуры большинства потребителей, но процесс, как говорится, запущен. В «Локопласт» сделали ставку на мусор и стали сотрудничать с управляющими компаниями, совместно внедрять в Ижевске контейнеры-разделяйки. За 10 лет удалось достичь весомых, в прямом смысле слова, результатов. Переработка пластика поставлена на поток, здесь налажен полный цикл. Ну и помимо того, что на предприятии внедрили экономически оправданное безотходное производство, здесь отрабатывают на практике принципы бережливого производства. Завод вошел в число участников Национального проекта «Производительность труда».
Интересный факт
Первым товаром, выпущенным на предприятии, стала капсула-упаковка для медицинских масок и бахил.
Источник: ИА «Сусанин»
Источник: ООО «Локопласт»
- Утилизация мусора в контейнеры для раздельного сбора
- Доставка с контейнерных площадок на завод
- Сортировка пластиковых отходов
- Измельчение до состояния флексы
- Процесс экструзии - плавление пластика в резервуаре
- Добавка специальных компонентов для прочности
- Придание формы готовой ПЭТ-пленке
Салават Бакиев
Главный инженер ООО «Локопласт»
- Помимо привычной уже для потребителя продукции, сегодня разрабатываем наборы для рассады, есть разработки теплиц, парников из ПЭТ. Сейчас идет тестирование и проверка. Также различные виды профлиста разрабатываем, новые текстуры для панелей в виде кирпичной кладки. Работы много на самом деле. Перед производственной операцией обязательно должна быть сортировка вторсырья. Если отобраны прозрачные бутылки, мы можем делать только прозрачные вещи. Допустим, это прозрачная плёнка и профлисты. Решили делать в темном исполнении, то можно применять цветовой микс. В начале проводится сортировка, после - операция дробления, и затем - мойка. Хорошо отмытый ПЭТ превращается в специальных дробилках во флекс – разноцветные хлопья размером 12-20 мм. Еще раз напомню, у нас полный цикл производства организован.
Многие люди уже понимают, что стало лучше с переработкой пластика, они на примере нашей продукции видят это и привыкают сразу разделять мусор. Отношение к этому заметно поменялось в лучшую сторону. В этом направлении уверенно движемся.
Полезный бытовой совет
Перед сдачей в утиль пластиковую бутылку желательно ополоснуть, сдавить и завернуть крышку обратно. Так воздух не попадет обратно, и у бывшей тары останется минимальный объём. Для транспортировки это крайне важный фактор. Иногда применяют пресс с шипами в случае, если бутылки поступили с содержимым. Например, при утилизации напитков с истекшим сроком годности. Вручную выливать большие объемы весьма трудозатратно.
Источник: ИА «Сусанин»
У КОГО КОТЕЛОК ВАРИТ
Источник: ИА «Сусанин»
Константин Петров
Начальник производства ООО «Алюминиевые системы»
- Флагманская продукция – армейские котелки. У нашей компании серьезные контракты с Министерством обороны России вплоть до 2026 года. Линия будет полностью загружена армейскими котелками. Помимо этого, мы выпускаем алюминиевые кружки, походные наборы кастрюль. Это тоже в основном идет по линии Минобороны. Есть и гражданские заказы от частных лиц. Они ставятся в промежутки между основными заказами. Оборудование мы установили современное, оно оснащено датчиками, если кто-то из работников случайно протянет руку к штампу, то роботизированный станок автоматически останавливается. Безопасность человека гарантирована.
ШИТЬЕ ПО ДЕЛУ
Источник: ООО «Локопласт»
Анна Александрова
Начальник швейного производства
- Сейчас основная проблема – поставить качественные изделия, которые помогали бы спасать жизни военным и мирным жителям, что мы и делаем. По запросу был разработан и изготовлен детский школьный противоосколочный рюкзак, который способен защитить ребенка, при этом не нагружая его сверху весом.
В момент пандемии мы выпускали противочумные комплекты для врачей, чтобы защитить их от заражения, чтобы могли оказать помощь большому количеству людей и не заразиться вирусом. У нас это в практике было и довольно успешно.
Наше производство выпускает изделия различного назначения: экипировку, бронежилеты, летние и зимние костюмы, модули противоосколочные, которые используются для обшивки машин эвакуации и медицинских машин.
Галина Дьяченко
Руководитель швейного и экспериментального цеха
- У нас разработан жилет мирного жителя с баллистической противоосколочной защитой. Вся баллистика съемная, всё легко отстегивается. Капюшон с защитой противоосколочной также. Преимущества жилета – это то, что он выглядит как обычная одежда, не привлекает к себе внимания, ты не становишься в нем мишенью, при этом класс защиты С2 и противоосколочная стойкость до 456 м/с, что эквивалентно обычному бронежилету боевому. Помимо этого, вся баллистика съемная. Площадь защиты также больше, чем у обычного бронежилета. Имеется накладная планка, внутренний карман для визитки с группой крови и документов. Всё на магнитах, жилет комфортный - вес от 4 до 4,5 килограммов. Прежде всего это для защиты мирного населения, прессы, добровольцев, патрульных в эвакуационных районах – чтобы люди могли себя спасти и защитить.
ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ БЕЗ ТРУДА
Источник: ТРК «Моя Удмуртия», Центр творческого развития «Октябрьский»
«Локопласт» давно занимается трудоустройством людей с физическими ограничениями по здоровью. И там убедились, что по производственной эффективности работник с инвалидностью - это не обуза, а ценный кадр с перспективой карьерного роста. Ныне главный инженер ООО «Локопласт» Салават Бакиев поступил сюда рядовым менеджером по продажам.
Салават Бакиев
Главный инженер ООО «Локопласт»
- В «Локопласте» всегда относились с уважением к людям с инвалидностью и всегда давали возможность попробовать себя. Если кто-то не может выполнять работу, находили другие предложения – можно найти специальность такую, которая была бы комфортной.
Я лично работу нашел на турнире «Баскетбол на колясках». В 2014 году только организовалась наша команда колясочников, мы только первые игры провели, через СМИ начали оповещать. Хорошо помню, как руководство «Локопласт» к нам подошло, предложило помощь в трудоустройстве, кто желает. Таким образом, я пришел в организацию через спортивное увлечение.
На нашем предприятии просто отношение людей такое, что нет разделения – инвалид ты или не инвалид. Социализация тем и хороша, что она должна быть с человеческим лицом. Чтобы общение людей происходило постоянно и без границ. Сейчас появилось множество средств связи, мессенджеров, но это не живое общение. А у нас идешь по цеху, поздоровался с девчонками-швеями, а они в ответ улыбаются. Люди относятся по-другому, не озираются на тебя – инвалид - не инвалид. Это и есть социализация. Это большой движок!
ТАЙМЛАЙН