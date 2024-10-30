- Помимо привычной уже для потребителя продукции, сегодня разрабатываем наборы для рассады, есть разработки теплиц, парников из ПЭТ. Сейчас идет тестирование и проверка. Также различные виды профлиста разрабатываем, новые текстуры для панелей в виде кирпичной кладки. Работы много на самом деле. Перед производственной операцией обязательно должна быть сортировка вторсырья. Если отобраны прозрачные бутылки, мы можем делать только прозрачные вещи. Допустим, это прозрачная плёнка и профлисты. Решили делать в темном исполнении, то можно применять цветовой микс. В начале проводится сортировка, после - операция дробления, и затем - мойка. Хорошо отмытый ПЭТ превращается в специальных дробилках во флекс – разноцветные хлопья размером 12-20 мм. Еще раз напомню, у нас полный цикл производства организован.

Многие люди уже понимают, что стало лучше с переработкой пластика, они на примере нашей продукции видят это и привыкают сразу разделять мусор. Отношение к этому заметно поменялось в лучшую сторону. В этом направлении уверенно движемся.