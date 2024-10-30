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«Локопласт» - первый на вторичном Лонгрид Чем живёт современная библиотека Лонгрид В Удмуртии запустили крупнейший в регионе комплекс сортировки отходов Лонгрид

Источник: ИА «Сусанин»

ИА «Сусанин»
30 октября 2024
В очередной серии проекта о промпредприятиях «УдмуртияЗАВОДит» (6+) речь пойдет об относительно новом предприятии, удачно стартовавшем на рынке переработки вторсырья. Это ижевский завод «Локопласт», который изначально специализируется на выпуске пластиковой продукции. Начиналось всё в 2012 году, именно тогда в Ижевске заработало первое производство полного цикла по изготовлению отделочных материалов из переработанной бутылки ПЭТ. Для этого нужно было наладить поставку вторичного сырья с мусорных полигонов и от сборщиков раздельных отходов.

РАЗДЕЛЯЙ И ЗДРАВСТВУЙ


После использования многие потребители зачастую просто выбрасывают упаковку в общую мульду. По привычке, не задумываясь о глобальных последствиях для экологической системы. При этом, по экспертной оценке ученых-химиков, приблизительный возраст разложения полиэтилентерефталата в природе составляет не менее 500 лет. В России раздельный сбор бытовых отходов пока еще не стал нормой коммунальной культуры большинства потребителей, но процесс, как говорится, запущен. В «Локопласт» сделали ставку на мусор и стали сотрудничать с управляющими компаниями, совместно внедрять в Ижевске контейнеры-разделяйки. За 10 лет удалось достичь весомых, в прямом смысле слова, результатов. Переработка пластика поставлена на поток, здесь налажен полный цикл. Ну и помимо того, что на предприятии внедрили экономически оправданное безотходное производство, здесь отрабатывают на практике принципы бережливого производства. Завод вошел в число участников Национального проекта «Производительность труда».

Интересный факт


Первым товаром, выпущенным на предприятии, стала капсула-упаковка для медицинских масок и бахил.

Источник: ИА «Сусанин»

Источник: ООО «Локопласт»

В таких прессованных брикетах, как на фото, на предприятие поступает знакомый всем пластик, чаще всего в просторечии именуемый полторашкой. Проследим её реинкарнацию из опустошенного в полезное состояние по пунктам промышленного маршрута:

  • Утилизация мусора в контейнеры для раздельного сбора
  • Доставка с контейнерных площадок на завод
  • Сортировка пластиковых отходов
  • Измельчение до состояния флексы
  • Процесс экструзии - плавление пластика в резервуаре
  • Добавка специальных компонентов для прочности
  • Придание формы готовой ПЭТ-пленке
В результате последовательных операций из утилизированной бутылки производят профлист, штакетники, декоративные панели в разнообразном цветовом исполнении. С помощью цветного принтера даже делают стены-раскраски для детей и фартуки для кухни.

Салават Бакиев

Главный инженер ООО «Локопласт»

- Помимо привычной уже для потребителя продукции, сегодня разрабатываем наборы для рассады, есть разработки теплиц, парников из ПЭТ. Сейчас идет тестирование и проверка. Также различные виды профлиста разрабатываем, новые текстуры для панелей в виде кирпичной кладки. Работы много на самом деле. Перед производственной операцией обязательно должна быть сортировка вторсырья. Если отобраны прозрачные бутылки, мы можем делать только прозрачные вещи. Допустим, это прозрачная плёнка и профлисты. Решили делать в темном исполнении, то можно применять цветовой микс. В начале проводится сортировка, после - операция дробления, и затем - мойка. Хорошо отмытый ПЭТ превращается в специальных дробилках во флекс – разноцветные хлопья размером 12-20 мм. Еще раз напомню, у нас полный цикл производства организован.


Многие люди уже понимают, что стало лучше с переработкой пластика, они на примере нашей продукции видят это и привыкают сразу разделять мусор. Отношение к этому заметно поменялось в лучшую сторону. В этом направлении уверенно движемся.

Кстати, недавно на полигоне «Чистый город» по Нылгинскому тракту введен в эксплуатацию новый перерабатывающий комплекс. По условиям проекта к 2030 году через линии сортировки должны проходить 100% твердых коммунальных отходов и 50% из них будет отправляться на переработку. Новый комплекс рассчитан на обработку не менее 250 тысяч тонн ТКО в год при условии работы в режиме 12-ти часовой смены. Линии способны принимать 70% бытового мусора, который собирают на территории Удмуртии.

Полезный бытовой совет

Перед сдачей в утиль пластиковую бутылку желательно ополоснуть, сдавить и завернуть крышку обратно. Так воздух не попадет обратно, и у бывшей тары останется минимальный объём. Для транспортировки это крайне важный фактор. Иногда применяют пресс с шипами в случае, если бутылки поступили с содержимым. Например, при утилизации напитков с истекшим сроком годности. Вручную выливать большие объемы весьма трудозатратно.

Источник: ИА «Сусанин»

У КОГО КОТЕЛОК ВАРИТ

Источник: ИА «Сусанин»

Около года назад на общей производственной площадке решено было запустить выплавку изделий из алюминия. Проект был реализован в кратчайшие сроки. Проработали бизнес-план, подготовили помещение под будущий цех, закупили оборудование в Китае, и уже в сентябре 2024 года конвейер выдал первую продукцию - армейские котелки. Ежемесячно по контракту из пищевого алюминия будет производиться до 60 000 походных изделий цвета хаки.

Константин Петров

Начальник производства ООО «Алюминиевые системы»

- Флагманская продукция – армейские котелки. У нашей компании серьезные контракты с Министерством обороны России вплоть до 2026 года. Линия будет полностью загружена армейскими котелками. Помимо этого, мы выпускаем алюминиевые кружки, походные наборы кастрюль. Это тоже в основном идет по линии Минобороны. Есть и гражданские заказы от частных лиц. Они ставятся в промежутки между основными заказами. Оборудование мы установили современное, оно оснащено датчиками, если кто-то из работников случайно протянет руку к штампу, то роботизированный станок автоматически останавливается. Безопасность человека гарантирована.

ШИТЬЕ ПО ДЕЛУ

Источник: ООО «Локопласт»

На очереди - сектор легкой промышленности. Швейное производство занимает приличное пространство, одновременно тут строчат под сотню швейных машин. К тому же многие подрядчики задействованы в других мастерских или на дому. В основном работают швеи, впрочем встречаются и профессиональные портные-мужчины. Швейное производство - это не просто автоматическая иголка с ниткой. На каждую операцию установлены отдельные шагающие швейные машины, окантователи, плоскошовные машины, оверлоки, двухигольные машины, петельные, кнопочные прессы, плоттеры, ленточные ножи. Руководство предприятия вовремя среагировало на повышенный спрос на рынке спецодежды в 2020 году. Тогда, в разгар пандемии, здесь стали шить антиковидные защитные комплекты для врачей. Сейчас ассортимент многократно увеличился, швейный цех расширил выпуск одежды специального назначения. Недавно освоили производство бронежилетов различных модификаций. Ассортимент военно-тактического снаряжения включает более 50 позиций. Здесь еженедельно отшивают до 500 единиц изделий.

Анна Александрова

Начальник швейного производства

- Сейчас основная проблема – поставить качественные изделия, которые помогали бы спасать жизни военным и мирным жителям, что мы и делаем. По запросу был разработан и изготовлен детский школьный противоосколочный рюкзак, который способен защитить ребенка, при этом не нагружая его сверху весом.


В момент пандемии мы выпускали противочумные комплекты для врачей, чтобы защитить их от заражения, чтобы могли оказать помощь большому количеству людей и не заразиться вирусом. У нас это в практике было и довольно успешно.


Наше производство выпускает изделия различного назначения: экипировку, бронежилеты, летние и зимние костюмы, модули противоосколочные, которые используются для обшивки машин эвакуации и медицинских машин.

Галина Дьяченко

Руководитель швейного и экспериментального цеха

- У нас разработан жилет мирного жителя с баллистической противоосколочной защитой. Вся баллистика съемная, всё легко отстегивается. Капюшон с защитой противоосколочной также. Преимущества жилета – это то, что он выглядит как обычная одежда, не привлекает к себе внимания, ты не становишься в нем мишенью, при этом класс защиты С2 и противоосколочная стойкость до 456 м/с, что эквивалентно обычному бронежилету боевому. Помимо этого, вся баллистика съемная. Площадь защиты также больше, чем у обычного бронежилета. Имеется накладная планка, внутренний карман для визитки с группой крови и документов. Всё на магнитах, жилет комфортный - вес от 4 до 4,5 килограммов. Прежде всего это для защиты мирного населения, прессы, добровольцев, патрульных в эвакуационных районах – чтобы люди могли себя спасти и защитить.

ТРУДОВАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ БЕЗ ТРУДА

Источник: ТРК «Моя Удмуртия», Центр творческого развития «Октябрьский»

«Локопласт» давно занимается трудоустройством людей с физическими ограничениями по здоровью. И там убедились, что по производственной эффективности работник с инвалидностью - это не обуза, а ценный кадр с перспективой карьерного роста. Ныне главный инженер ООО «Локопласт» Салават Бакиев поступил сюда рядовым менеджером по продажам.

Салават Бакиев

Главный инженер ООО «Локопласт»

- В «Локопласте» всегда относились с уважением к людям с инвалидностью и всегда давали возможность попробовать себя. Если кто-то не может выполнять работу, находили другие предложения – можно найти специальность такую, которая была бы комфортной.


Я лично работу нашел на турнире «Баскетбол на колясках». В 2014 году только организовалась наша команда колясочников, мы только первые игры провели, через СМИ начали оповещать. Хорошо помню, как руководство «Локопласт» к нам подошло, предложило помощь в трудоустройстве, кто желает. Таким образом, я пришел в организацию через спортивное увлечение.


На нашем предприятии просто отношение людей такое, что нет разделения – инвалид ты или не инвалид. Социализация тем и хороша, что она должна быть с человеческим лицом. Чтобы общение людей происходило постоянно и без границ. Сейчас появилось множество средств связи, мессенджеров, но это не живое общение. А у нас идешь по цеху, поздоровался с девчонками-швеями, а они в ответ улыбаются. Люди относятся по-другому, не озираются на тебя – инвалид - не инвалид. Это и есть социализация. Это большой движок!

ТАЙМЛАЙН

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Автор материала: Константин Ижболдин
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