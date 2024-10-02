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Верховный суд Удмуртии обязал управляйку разобраться с ржавой водой

16:40, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Верховный суд Удмуртии обязал управляйку разобраться с ржавой водой
16:40, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#нарушения\n#суд
Фото: unsplash.com (João Paulo Carnevalli de Oliveira)
48
0

Жители жаловались на неё еще в 2022 году.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии обязал решить проблему ржавой воды в доме №431 «а» по улице Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

В 2022 году жители Ижевска жаловались в Роспотребнадзор на ржавую воду в многоквартирном доме №431«а» по улице Карла Маркса. Специалисты взяли пробы горячей воды в квартирах заявителей и исследовали их по показателям: цветность, мутность, запах и содержание железа. Выяснилось, что все гигиенические нормативы, кроме показателей запаха, были превышены. 

В результате управление Роспотребнадзора обратилось в Ленинский районный суд Ижевска, который обязал управляющую компанию устранить нарушения санитарного законодательства. 

Компания не согласилась с данным решением и подала апелляцию в Верховный суд Удмуртии. Судья счёл бездействие ПАО «Т Плюс» и ООО «УК «ВЕСТ-СНАБ» в данной ситуации незаконным. Управляющую компанию и ресурсоснабжающую организацию обязали устранить выявленные нарушения.  

16:40, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#вода\n#нарушения\n#суд