Верховный суд Удмуртии обязал управляйку разобраться с ржавой водой

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии обязал решить проблему ржавой воды в доме №431 «а» по улице Карла Маркса. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

В 2022 году жители Ижевска жаловались в Роспотребнадзор на ржавую воду в многоквартирном доме №431«а» по улице Карла Маркса. Специалисты взяли пробы горячей воды в квартирах заявителей и исследовали их по показателям: цветность, мутность, запах и содержание железа. Выяснилось, что все гигиенические нормативы, кроме показателей запаха, были превышены.

В результате управление Роспотребнадзора обратилось в Ленинский районный суд Ижевска, который обязал управляющую компанию устранить нарушения санитарного законодательства.

Компания не согласилась с данным решением и подала апелляцию в Верховный суд Удмуртии. Судья счёл бездействие ПАО «Т Плюс» и ООО «УК «ВЕСТ-СНАБ» в данной ситуации незаконным. Управляющую компанию и ресурсоснабжающую организацию обязали устранить выявленные нарушения.