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Решив сэкономить на такси, ижевчанин без прав поехал на машине, но попался полиции

11:20, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Решив сэкономить на такси, ижевчанин без прав поехал на машине, но попался полиции
11:20, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
207
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#водители\n#нарушения
Источник фото: скриншот видео Госавтоинспекции Удмуртии
207
0

Теперь ему грозит штраф до 15 тыс. рублей и покрытие расходов на услуги эвакуации и хранения автомобиля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске остановили водителя без прав, который решил сэкономить на такси. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

Во время мероприятия, направленного на выявление «бесправных водителей», инспекторы остановили в Ижевске автомобиль «ЗАЗ Чанс», которым управлял 27-летний молодой человек. Выяснилось, что у водителя нет прав, он никогда не учился в автошколе, но сел за руль, чтобы сэкономить на такси. 

Отмечается, что за год мужчину уже три раза привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Полиция составила протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Теперь водителю придётся выплатить штраф от пяти до 15 тыс. рублей, а также оплатить услуги эвакуации и хранения автомобиля на штрафстоянке. 

11:20, 25 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
207
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госавтоинспекция\n#водители\n#нарушения