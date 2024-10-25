Решив сэкономить на такси, ижевчанин без прав поехал на машине, но попался полиции

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске остановили водителя без прав, который решил сэкономить на такси. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

Во время мероприятия, направленного на выявление «бесправных водителей», инспекторы остановили в Ижевске автомобиль «ЗАЗ Чанс», которым управлял 27-летний молодой человек. Выяснилось, что у водителя нет прав, он никогда не учился в автошколе, но сел за руль, чтобы сэкономить на такси.

Отмечается, что за год мужчину уже три раза привлекали к административной ответственности за аналогичные правонарушения.

Полиция составила протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 12.7 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Теперь водителю придётся выплатить штраф от пяти до 15 тыс. рублей, а также оплатить услуги эвакуации и хранения автомобиля на штрафстоянке.