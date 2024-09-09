За два месяца в 32 торговых объектах Удмуртии выявили нарушения антитабачного законодательства

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала июля специалисты провели 37 обследований объектов розничной продажи табачной и никотиносодержащей продукции. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Удмуртии.

Сотрудники управления во время выездов побывали в Завьяловском, Увинском, Алнашском, Сарапульском, Красногорском, Камбарском и Игринском районах, а также в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Можге и Глазове.

Нарушения антитабачного законодательства были выявлены в 32 торговых точках. У объектов отсутствовал перечень табачной продукции, товары открыто демонстрировались и продавались без маркировки. Также некоторые точки находились к образовательным учреждениям ближе, чем на расстоянии 100 м. В результате владельцам объектов выдали 32 предписания об устранении нарушений.

В ходе проверки исполнения предписаний сотрудники Роспотребнадзора провели 4 контрольные закупки и два инспекционных визита, во время которых проинспектировали 293 упаковки никотинсодержащей продукции и изъяли 160 пачек табачной продукции. Также составлено 30 протоколов об административном правонарушении.