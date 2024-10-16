Почти две тысячи килограммов небезопасных и некачественных овощей и фруктов изъяли в Удмуртии в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 9 месяцев 2024 года изъяли из оборота 77 партий плодоовощной продукции, которая не соответствовала обязательным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

1997,65 кг овощей, фруктов, зелени, ягод и грибов имели признаки порчи или не имели подтверждающих качество и безопасность документов. Для выявления некачественной продукции сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии исследовали 920 проб плодоовощной продукции.

452 пробы исследовали по санитарно-химическим показателям, их проверяли на наличие нитратов, пестицидов, мышьяка, свинца и кадмия. В одной пробе продукции, взятой в одном из детских садов Ижевска, обнаружили нитраты.

288 проб исследовали по паразитологическим показателям, 106 проб — по микробиологическим показателям и 54 пробы — по радиологическим показателям. Все они соответствовали нормативам.