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Почти две тысячи килограммов небезопасных и некачественных овощей и фруктов изъяли в Удмуртии в 2024 году

10:45, 16 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Почти две тысячи килограммов небезопасных и некачественных овощей и фруктов изъяли в Удмуртии в 2024 году
10:45, 16 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Удмуртия\n#еда\n#нарушения\n#качество\n#Роспотребнадзор
Фото: unsplash.com (Sajad Nori)
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Всего специалисты проверили более 900 проб плодоовощной продукции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за 9 месяцев 2024 года изъяли из оборота 77 партий плодоовощной продукции, которая не соответствовала обязательным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

1997,65 кг овощей, фруктов, зелени, ягод и грибов имели признаки порчи или не имели подтверждающих качество и безопасность документов. Для выявления некачественной продукции сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии исследовали 920 проб плодоовощной продукции. 

452 пробы исследовали по санитарно-химическим показателям, их проверяли на наличие нитратов, пестицидов, мышьяка, свинца и кадмия. В одной пробе продукции, взятой в одном из детских садов Ижевска, обнаружили нитраты.

288 проб исследовали по паразитологическим показателям, 106 проб — по микробиологическим показателям и 54 пробы — по радиологическим показателям. Все они соответствовали нормативам. 

10:45, 16 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
40
0
#Удмуртия\n#еда\n#нарушения\n#качество\n#Роспотребнадзор