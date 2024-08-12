За выходные на дорогах Удмуртии полиция выявила более 630 административных правонарушений

Ижевск. Удмуртия. Во время дополнительных проверок водителей 10 и 11 августа полиция зафиксировала более 630 административных правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Во время рейдов сотрудники Госавтоинспекции исключили из процесса дорожного движения 43 водителя с признаками опьянения и 44 водителя без прав. Также они остановили 110 автомобилей, у которых светопропускаемость стёкол не соответствовала требованиям технического регламента.

16 административных материалов были составлены по фактам нарушения перевозки детей. А за нарушения требований ПДД полиция привлекла к административной ответственности 26 пешеходов.