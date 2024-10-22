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Красногорское РайПо обязали прекратить продавать молочную продукцию с истёкшим сроком годности

14:20, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Красногорское РайПо обязали прекратить продавать молочную продукцию с истёкшим сроком годности
14:20, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#нарушения\n#товары\n#продажи\n#суд
Источник фото: unsplash.com (Aleksey Melkomukov)
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Ранее товары предприятия реализовывались в сёлах Красногорское и Кокман.

Красногорское. Удмуртия. В Красногорском районе суд остановил продажу молочной продукции с истёкшим сроком годности от Красногорского РайПо. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

Ранее управление обнаружило на сайте Государственной информационной системы мониторинга товаров, что Красногорское районное потребительское общество неоднократно продавало молочную продукцию с истекшим сроком годности. Товары выставлялись в магазинах в сёлах Красногорское и Кокман. 

В результате предприятию направили предостережение о недопустимости подобных нарушений, но Красногорское РайПо не прекратило продажу продуктов с истёкшим сроком годности.

Тогда сотрудники Роспотребнадзора обратились в Юкаменский районный суд. Судья признал деятельность по реализации молочной продукции с истекшим сроком годности незаконной и обязал Красногорское РайПо прекратить продавать данные товары. 

14:20, 22 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
148
0
#Красногорское\n#Удмуртия\n#нарушения\n#товары\n#продажи\n#суд