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Ряд ресторанов Ижевска изготавливали еду из продуктов неизвестного происхождения

17:10, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ряд ресторанов Ижевска изготавливали еду из продуктов неизвестного происхождения
17:10, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения\n#еда
Фото: unsplash.com (Robin Stickel)
269
0

У курицы, свинины, говядины, лосося, угря и креветок не было ветеринарных сопроводительных документов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выявили индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в ресторанах которых готовят еду из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю. 

В сентябре 2024 года выяснилось, что 29 ИП и три юридических лица Удмуртии изготавливают суши, роллы, шаурму и бургеры из продуктов, чье происхождение неизвестно. У курицы, свинины, говядины, лосося, угря и креветок, которые поступали в рестораны Ижевска, не было ветеринарных сопроводительных документов. Несмотря на это, готовую еду продавали в местах общественного питания и через сервис заказа быстрой доставки еды. 

Отмечается, что из-за того, что информация о происхождении продукции отсутствует, то нельзя подтвердить безопасность продуктов. В результате предприниматели и организации получили предостережения о недопустимости нарушений. 

Всего с начала 2024 года управление Россельхознадзора выявило у 80 индивидуальных предпринимателей и трех организаций региона нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Все они работают в сфере общественного питания с доставкой готовой еды. 

17:10, 03 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
269
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения\n#еда