Ряд ресторанов Ижевска изготавливали еду из продуктов неизвестного происхождения

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске выявили индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, в ресторанах которых готовят еду из сырья неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

В сентябре 2024 года выяснилось, что 29 ИП и три юридических лица Удмуртии изготавливают суши, роллы, шаурму и бургеры из продуктов, чье происхождение неизвестно. У курицы, свинины, говядины, лосося, угря и креветок, которые поступали в рестораны Ижевска, не было ветеринарных сопроводительных документов. Несмотря на это, готовую еду продавали в местах общественного питания и через сервис заказа быстрой доставки еды.

Отмечается, что из-за того, что информация о происхождении продукции отсутствует, то нельзя подтвердить безопасность продуктов. В результате предприниматели и организации получили предостережения о недопустимости нарушений.

Всего с начала 2024 года управление Россельхознадзора выявило у 80 индивидуальных предпринимателей и трех организаций региона нарушения в оформлении ветеринарных сопроводительных документов. Все они работают в сфере общественного питания с доставкой готовой еды.