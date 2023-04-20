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За нарушение строительных норм при ремонте дороги бывший гендиректор «Удмуртавтодора» заплатит штраф

12:00, 20 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
За нарушение строительных норм при ремонте дороги бывший гендиректор «Удмуртавтодора» заплатит штраф
12:00, 20 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения\n#уголовное дело\n#суд\n#штрафы
Фото: unsplash.com (Luis Villasmil)
226
0

Из-за допущенных нарушений обновленная под его руководством дорога разрушилась.

Ижевск. Удмуртия. Экс-гендиректор «Удмуртавтодора» отделался штрафом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что он организовал реконструкцию участков дороги в Удмуртии с нарушением строительных норм. В результате обновленное дорожное покрытие разрушилось и причинило предприятию «Удмуртавтодор» материальный ущерб.

Противоправную деятельность удалось пресечь в мае 2022 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

Обвиняемый признал свою вину. Ленинский районный суд Ижевска приговорил его к штрафу. 

12:00, 20 апреля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#нарушения\n#уголовное дело\n#суд\n#штрафы