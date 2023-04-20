За нарушение строительных норм при ремонте дороги бывший гендиректор «Удмуртавтодора» заплатит штраф

Ижевск. Удмуртия. Экс-гендиректор «Удмуртавтодора» отделался штрафом за превышение должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртской Республике.

Следствие установило, что он организовал реконструкцию участков дороги в Удмуртии с нарушением строительных норм. В результате обновленное дорожное покрытие разрушилось и причинило предприятию «Удмуртавтодор» материальный ущерб.

Противоправную деятельность удалось пресечь в мае 2022 года. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

Обвиняемый признал свою вину. Ленинский районный суд Ижевска приговорил его к штрафу.