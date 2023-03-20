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Два водителя пострадали в ДТП на можгинском тракте в Удмуртии

22:15, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Два водителя пострадали в ДТП на можгинском тракте в Удмуртии
22:15, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
59
0

Пострадавшим из повреждённых автомобилей помогли выбраться спасатели.

Ижевск. Удмуртия. На можгинском тракте под Ижевском 20 марта около 20:24 столкнулись грузовик и легковушка. О ДТП сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Авария произошла в 1,5 км от поста ГАИ на можгинском тракте. На место прибыли спасательные расчёты. Бойцы до приезда врачей помогли пострадавшим водителям выбраться из повреждённых ударом машин, после чего оказали содействие медикам в транспортировке автовладельцев до кареты скорой помощи.

«Напоминаем, будьте предельно внимательны на дорогах. Сегодня ночью с сохранением до утра прогнозируется сильный туман. Берегите себя и своих близких», — предостерегли в МЧС.

22:15, 20 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
59
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ДТП