Директора одной из школ Глазова подозревают в злоупотреблении полномочиями

Глазов. Удмуртия. В отношении директора одной из школ Глазова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Мужчину подозревают в том, что в октябре 2021 года он подписал муниципальные контракты на благоустройство пришкольного стадиона. Работы обошлись в 1,9 млн рублей. Затем директор оставил свои автографы под актами выполненных работ, хотя по факту благоустройство не закончено и по сей день.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.