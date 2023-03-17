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Директора одной из школ Глазова подозревают в злоупотреблении полномочиями

14:40, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Директора одной из школ Глазова подозревают в злоупотреблении полномочиями
14:40, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
348
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#школы\n#расследование
Фото: ИА «Сусанин»
348
0

Руководитель подписал акт выполненных работ до их завершения.

Глазов. Удмуртия. В отношении директора одной из школ Глазова возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Мужчину подозревают в том, что в октябре 2021 года он подписал муниципальные контракты на благоустройство пришкольного стадиона. Работы обошлись в 1,9 млн рублей. Затем директор оставил свои автографы под актами выполненных работ, хотя по факту благоустройство не закончено и по сей день.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

14:40, 17 марта, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
348
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#школы\n#расследование