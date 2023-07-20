Устроивший взрыв газа житель подмосковного Ступино хотел убить жену и детей

Ступино. Московская область. Виновником взрыва бытового газа и частичного разрушения дома в подмосковном Ступине назвали жильца, задумавшего избавиться от семьи. Об этом пишет RT со ссылкой на Следственный комитет.

Как сообщили в пресс-службе управления ведомства по Московской области, расследование уголовного дела завершено. Жителя пострадавшего дома обвинили в убийстве общеопасным способом 6 человек, в том числе троих детей, а также в покушении на убийство 4 человек и умышленном уничтожении чужого имущества. Дело передано в суд.

Мотивом преступления, по версии следствия, послужили частые ссоры с супругой. Гражданин решил убить ее, а также детей, устроив якобы случайный взрыв бытового газа.

Напомним, 11 апреля 2022 года в подмосковном Ступине взрывом бытового газа был частично разрушен пятиэтажный жилой дом. Сообщалось о двоих погибших. Позднее их число выросло до шести.