В причастности к убийству президента Гаити Моиза заподозрили его жену

Порт-о-Пренс. Гаити. Бывшую первую леди Гаити Мартин Моиз посчитали причастной к убийству ее супруга, президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает RT со ссылкой на New York Times.

Издание сообщает, что прокурор Гаити намерен обвинить в покушении 70 человек, включая жену президента. Большинство фигурантов его списка – отставные военные колумбийской армии и правительственные чиновники.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля 2021 года. Ранения в результате стрельбы получила также супруга президента, ей оказали медпомощь в США. Очевидцы нападения на резиденцию главы государства заявили, что киллеры говорили на испанском и английском языках, тогда как большинство гаитян изъясняются на французском и креольском. Четверых участников покушения ликвидировали, двоих задержали.