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В причастности к убийству президента Гаити Моиза заподозрили его жену

13:32, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В причастности к убийству президента Гаити Моиза заподозрили его жену
13:32, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
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#Латинская Америка\n#политика\n#власть\n#расследование\n#убийство\n#путч\n#переворот\n#покушение
Фото: pxhere.com
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Покушение на главу государства произошло в 2021 году.

Порт-о-Пренс. Гаити. Бывшую первую леди Гаити Мартин Моиз посчитали причастной к убийству ее супруга, президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщает RT со ссылкой на New York Times.

Издание сообщает, что прокурор Гаити намерен обвинить в покушении 70 человек, включая жену президента. Большинство фигурантов его списка – отставные военные колумбийской армии и правительственные чиновники.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза убили в ночь на 7 июля 2021 года. Ранения в результате стрельбы получила также супруга президента, ей оказали медпомощь в США. Очевидцы нападения на резиденцию главы государства заявили, что киллеры говорили на испанском и английском языках, тогда как большинство гаитян изъясняются на французском и креольском. Четверых участников покушения ликвидировали, двоих задержали. 

13:32, 07 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
45
0
#Латинская Америка\n#политика\n#власть\n#расследование\n#убийство\n#путч\n#переворот\n#покушение