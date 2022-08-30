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В Удмуртии скончался председатель общества «Инвалиды войны» Сергей Морозов

12:15, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
В Удмуртии скончался председатель общества «Инвалиды войны» Сергей Морозов
12:15, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
386
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество
Фото: vk.com/public214517612
386
0

Ему было 60 лет.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 61-м году жизни скончался председатель Удмуртской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» Сергей Клементьевич Морозов. Сообщение об этом опубликовано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Выражаем соболезнования семье и всем родным в связи с трагической гибелью Сергея Климентьевича. В наших сердцах он останется отзывчивым и порядочным человеком, хорошим организатором, управленцем, любящим отцом и мужем», — говорится в сообщении.

Сергей Морозов награждён медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «Жукова» и «70 лет Вооруженным силам СССР».

12:15, 30 августа, 2022
Юрий Абашев
386
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество