В Удмуртии скончался председатель общества «Инвалиды войны» Сергей Морозов

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на 61-м году жизни скончался председатель Удмуртской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы — «Инвалиды войны» Сергей Клементьевич Морозов. Сообщение об этом опубликовано на странице организации в соцсети «ВКонтакте».

«Выражаем соболезнования семье и всем родным в связи с трагической гибелью Сергея Климентьевича. В наших сердцах он останется отзывчивым и порядочным человеком, хорошим организатором, управленцем, любящим отцом и мужем», — говорится в сообщении.

Сергей Морозов награждён медалью «За отвагу», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «Жукова» и «70 лет Вооруженным силам СССР».