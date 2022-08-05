Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле нашли родственников погибшего бойца Великой Отечественной войны. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

История с поиском началась ещё 6 августа 2005 года, когда поисковики общественного поискового объединения «Святой Георгий» нашли останки советского бойца в местах проведения Мгинской наступательной операции (проходила летом 1943 года в районе Ленинградского и Волховского фронтов — прим. ред). Из личных вещей при нём были комсомольский билет, солдатская книжка, наградной лист к медали «За оборону Ленинграда» и сама медаль.

Специалистам удалось опознать номер медали и инициалы бойца: «К.А.», но в архивах информации по медалям «За взятие» и «За оборону» просто не было.

Через электронный банк документов «Подвиг народа» и интернет-портал «Память народа» поисковики вышли на журналы командиров частей, а потом и на имя бойца: Александр Яковлевич Котов, 1921 года рождения. На службу прибыл из Сарапула Удмуртской АССР.

В июле поисковики «Святого Георгия» обратились к главе Сарапула с просьбой помочь найти родственников солдата. В городском архиве нашлись нужные документы, благодаря которым удалось выйти на его племянницу Валентину Фёдоровну. Есть у него и родственники в Санкт-Петербурге, для которых эта новость тоже стала полной неожиданностью.

Братская могила находится на кладбище в 50 км от Санкт-Петербурга. Совсем скоро там появится ещё один памятник – с именем Александра Котова.