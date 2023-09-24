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Жителей Дебесского района просят помочь найти родственников героя Великой Отечественной

12:39, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Жителей Дебесского района просят помочь найти родственников героя Великой Отечественной
12:39, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Удмуртия\n#Дебесы\n#история\n#военные\n#родственники\n#поиск\n#герои\n#Великая Отечественная Война
Фото: vk.com/debraion
64
0

Артиллериста Петра Ложкина похоронили в Нижнем Новгороде.

Дебесы. Удмуртия. Родственников погибшего в 1942 году воина разыскивают в Удмуртии. Солдат скончался в госпитале и был похоронен в братской могиле в Нижнем Новгороде, сообщается в группе администрации Дебесского района в соцсети «ВКонтакте».

Помочь найти близких бойца просит руководитель поисковой секции Нижегородского областного отделения «Российского общества историков-архивистов», член рабочей группы по увековечиванию памяти павших воинов при Общественной палате Нижегородской области, доцент НИУ РАНХиГС при президенте России Виктор Нефедов.

О захороненном в Нижнем Новгороде Петре Степановиче Ложкине известно, что он родился в 1904 году в Дебесском районе и был призван в армию в 1941 году. Был беспартийным, рядовым. Последнее место службы — 90-й запасной зенитный артиллерийский полк. Умер от болезни в июле 1942 года.

Тех, кто имеет какую-либо информацию о солдате и его близких, просят сообщить в районную администрацию.

12:39, 24 сентября, 2023
Евгений Кандаков
журналист
64
0
#Удмуртия\n#Дебесы\n#история\n#военные\n#родственники\n#поиск\n#герои\n#Великая Отечественная Война