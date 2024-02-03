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Жители Удмуртии смогут внести информацию о родственниках-фронтовиках в Книгу Памяти

17:00, 03 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители Удмуртии смогут внести информацию о родственниках-фронтовиках в Книгу Памяти
17:00, 03 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#архивы\n#история\n#Великая Отечественная Война
Фото: ИА «СУСАНИН»
48
0

Архивы принимают сохранившиеся документы.

Ижевск. Удмуртия. Центральный государственный архив (ЦГА) Удмуртии продолжает сбор информации об участниках Великой Отечественной войны-уроженцев республики для формирования Книги Памяти. Об этом сообщает пресс-служба ЦГА.

Планируется завершить работу над проектом Книги Памяти Удмуртской Республики к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Архивная служба Удмуртии призывает жителей Удмуртии передавать в архивы сохранившиеся документы фронтовиков: фотографии, письма с фронта, солдатские книжки, извещения, удостоверения, дневники, записи воспоминаний и другие материалы.

Адреса и контакты архивов можно узнать по ссылке

17:00, 03 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
48
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#архивы\n#история\n#Великая Отечественная Война