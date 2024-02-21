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До 15 марта ижевчане могут посетить выставку «Удмуртия на защите Родины. Истории героев»

13:00, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
До 15 марта ижевчане могут посетить выставку «Удмуртия на защите Родины. Истории героев»
13:00, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
171
0
#выставка\n#СВО\n#Великая Отечественная Война\n#Ижевск
Фото: arzik2
171
0

На выставке представлены уникальные документы.

Ижевск. Удмуртия. На Центральной площади Ижевска с 12 февраля по 15 марта работает выставка «Удмуртия на защите Родины. Истории героев» (12+). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Жители Ижевска и гости столицы республики смогут познакомиться с подвигами и биографиями участников Великой Отечественной войны, СВО и других конфликтов.

В подготовке выставки использовались уникальные документы (самый редкий вид документов по сравнению с ценными и особо ценными документами — прим. ред.) филиала ГКУ «Центральный государственный архив Удмуртской республики — Государственный архив общественно-политической истории», музея «История развития Устиновского района».

Также использовались книги и историко-биографические справочники, посвящённые подвигам и личным историям жителей Удмуртии.

13:00, 21 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
171
0
#выставка\n#СВО\n#Великая Отечественная Война\n#Ижевск