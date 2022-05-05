Ветер повредил крыши нескольких домов в деревне Пирогово под Ижевском

Ижевск. Удмуртия. Вечером 4 мая и в ночь на 5 мая в Ижевске, Воткинске, Глазове и Дебесах зафиксированы порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

По причине перехлёстов и обрывов линий электропередач, а также падения деревьев на провода в 12 муниципальных округах зафиксированы аварийные отключения электроснабжения. Социальные объекты ресурса лишены не были. Аварийно-восстановительные бригады полностью восстановили электроснабжение к 8 утра 5 мая.

В деревне Пирогово ветер повредил крыши четырёх домов. Жизненно важные системы не нарушены.