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Ветер повредил крыши нескольких домов в деревне Пирогово под Ижевском

15:15, 05 мая, 2022
Юрий Абашев
Ветер повредил крыши нескольких домов в деревне Пирогово под Ижевском
15:15, 05 мая, 2022
Юрий Абашев
362
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветер
Фото: Ярослав Семёнов
362
0

Аварийные отключения электроэнергии зафиксированы в 12 муниципальных округах.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 4 мая и в ночь на 5 мая в Ижевске, Воткинске, Глазове и Дебесах зафиксированы порывы ветра до 18 м/с. Об этом сообщил премьер-министр Удмуртии Ярослав Семёнов.

По причине перехлёстов и обрывов линий электропередач, а также падения деревьев на провода в 12 муниципальных округах зафиксированы аварийные отключения электроснабжения. Социальные объекты ресурса лишены не были. Аварийно-восстановительные бригады полностью восстановили электроснабжение к 8 утра 5 мая.

В деревне Пирогово ветер повредил крыши четырёх домов. Жизненно важные системы не нарушены.

15:15, 05 мая, 2022
Юрий Абашев
362
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ветер