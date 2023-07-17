В течение недели в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди и грозы

Ижевск. Удмуртия. Кратковременные дожди и грозы будут идти на протяжении текущей недели в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Синоптики отмечают, что температурный фон в регионе установится около нормы. В ночные часы с 17 по 19 июля столбик термометра опустится до +12…+17 градусов по Цельсию, а днем будет повышаться до +21…+26 градусов.

С четверга, 20 июля, ожидается ветреная погода. Ночью температура воздуха окажется в пределах +11…+16 градусов, а днем достигнет +19…+24 градусов.

По предварительному прогнозу, 22 и 23 июля характер погоды существенно не изменится.