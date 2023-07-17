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В течение недели в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди и грозы

13:17, 17 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В течение недели в Удмуртии ожидаются кратковременные дожди и грозы
13:17, 17 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
309
0
#Удмуртия\n#погода\n#дожди\n#грозы\n#ветер\n#температура воздуха
Фото: unsplash.com (Dave)
309
0

Столбик термометра достигнет отметки в +26 градусов.

Ижевск. Удмуртия. Кратковременные дожди и грозы будут идти на протяжении текущей недели в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра

Синоптики отмечают, что температурный фон в регионе установится около нормы. В ночные часы с 17 по 19 июля столбик термометра опустится до +12…+17 градусов по Цельсию, а днем будет повышаться до +21…+26 градусов. 

С четверга, 20 июля, ожидается ветреная погода. Ночью температура воздуха окажется в пределах +11…+16 градусов, а днем достигнет +19…+24 градусов.

По предварительному прогнозу, 22 и 23 июля характер погоды существенно не изменится. 

13:17, 17 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
309
0
#Удмуртия\n#погода\n#дожди\n#грозы\n#ветер\n#температура воздуха