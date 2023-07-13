Жители пострадавших от непогоды домов в Малопургинском районе получат материальную помощь

Малая Пурга. Удмуртия. Собственники частных домовладений в Малопургинском районе, жилища которых получили повреждения в результате сильного ветра 12 июля, получат единовременные выплаты. Об этом в соцсетях сообщил глава района Сергей Юрин.

Размер выплаты составит до 10 тыс. рублей при частичном повреждении жилого дома и до 20 тыс. – при полном повреждении. С заявлением на получение матпомощи гражданам необходимо обратиться в районную администрацию.

Как отметил Сергей Юрин, данная мера поддержки относится только к индивидуальным жилым домам. По многоквартирным домам, получившим повреждения, работа будет организована в отдельном порядке, через Фонд капитального ремонта и управляющие компании.

Напомним, Малопургинский район оказался в числе наиболее пострадавших от ливней и сильного ветра, которые обрушились на Удмуртию в среду, 12 июля. Так, в деревне Подшивалово сорвало кровли со зданий дома культуры, начальной школы и административного здания, поврежден газопровод. Как сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Удмуртии Александр Бречалов, строители уже осмотрели объекты, ремонтные работы начнутся в ближайшее время. Восстановление поврежденного наземного газопровода уже ведется.

Также он отметил, что нарушенное электроснабжение восстановлено во всех пострадавших от непогоды районах республики по резервной схеме. Энергетики продолжают восстановительные работы на поврежденных сетях.