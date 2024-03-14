В Удмуртии ожидается усиление ветра

Ижевск. Удмуртия. 15 марта в Ижевске ожидается усиление юго-западного ветра до 15-17 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска, ссылаясь на Гидрометцентр Удмуртии.

Водителям республики рекомендуют соблюдать дистанцию и скорость на дороге, быть за рулём особенно осторожными – в том числе избегать обгонов и резкого торможения. Также автолюбителям советуют внимательно выбирать парковочное место, так как из-за ветра возможно падение деревьев, рекламных стендов и кровельного материала с крыш.

Пешеходов призывают сохранять бдительность на пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, перекрёстках. Также жителям рекомендуют прокладывать маршруты подальше от проезжей части.

Не менее важно обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Увидев оборванные провода, горожанам следуют сообщить об этом в контактный центр «Россети» по номеру 8-800-22-00-220. Звонок бесплатный.