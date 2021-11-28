Заслуженных родительниц наградят в Удмуртии в честь Дня матери

Знак отличия «Материнская слава» получит 21 многодетная мама.

Ижевск. Удмуртия. 28 ноября в Удмуртии, как и по всей России, отмечается День матери. Этот праздник вошел в календарь праздничных дней незаметно, но за 23 года своей истории становится все значимее и популярнее.

Из поколения в поколение для каждого человека мама - самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование.

В этот день слова благодарности всем мамам звучат не только в кругу семьи, но и на самом высоком уровне. В Удмуртии установилась добрая традиция – в День матери многодетным женщинам, достойно воспитавшим своих детей, вручается единственная в своем роде государственная награда – знак отличия «Материнская слава».

По информации Минсоцтруда республики, всего с 2005 года в Удмуртии знаком отличия «Материнская слава» отмечены 779 многодетных мам. В 2021 году этой награды удостоена 21 жительница республики.

Как написал на своей странице в сети «ВКонтакте» глава Ижевска Олег Бекмемтьев, в столице Удмуртии «Материнской славой» наградят двух родительниц, вырастивших успешных и благодарных детей. Знак отличия за материнские заслуги вручат Елене Оларь и Насиме Сметаниной.